Manca un mese al prossimo derby della Capitale, per l’occasione i giallorossi indosseranno la quarta maglia. A svelarlo è il sito specializzato in anteprime sulle maglie da gioco Footy Headlines. Come sempre presente il lupetto di Gratton in giallo, insieme alle scritte dei relativi sponsor. La novità sarà segnata dal ritorno del colletto. Anche nel 2022 la Roma giocò il derby con una maglia speciale e i giallorossi vinsero 3-0.

🔥🔥🔥 AS Roma will release a special fourth kit for the derby against Lazio next month. pic.twitter.com/FER3YUeTPE — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 4, 2024