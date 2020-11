Roma e Napoli, 9 anni a rincorrere la Juve

Corriere della Sera (M.Perrone) – Nove anni a rincorrere la Juventus. Nove campionati in cui, dietro lo schiacciasassi bianconero, sono finite quasi sempre loro: 4 volte il Napoli, 3 la Roma, le sole eccezioni nel primo (2011- 12) e nell’ultimo (2019-20) campionato della striscia record da 9 scudetti. In questi 9 anni hanno stabilito entrambe il loro record di punti, 87 la Roma nel 2016-17, 91 il Napoli nel 2017-18, e hanno vinto come mai prima, 28 partite su 38 in quei due campionati, ma non è bastato. Nella classifica complessiva dal 2011 a oggi, dietro la super-Juventus da 827 punti, ci sono loro, il Napoli a 694 e la Roma a 670. Staccatissime le altre, si potrebbe dire a una stagione di distanza dal podio: Milan 599, Inter 597, Lazio 595.