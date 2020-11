Roma, Dzeko ha ancora carica virale: salterà il Parma

Leggo (F. Balzani) – Fonseca domenica contro il Parma non recupererà Dzeko che anche ieri è risultato positivo al 2° tampone di controllo seppur con carica virale molto bassa. Oggi il bosniaco ci riproverà ma i tempi sono stretti e le possibilità di vederlo in campo sono minime. La sua assenza si somma a quelle di Pellegrini, Kumbulla, Fazio e Santon, pure loro alla prese con il Covid mentre prova a stringere i denti Smalling colpito da intossicazione alimentare. Ottimismo Spinazzola, se non ce la fa pronto Calafiori. Intanto Friedkin ha ufficializzato l’ingaggio del portoghese Tiago Pinto: sarà il nuovo direttore generale della Roma con supervisione dell’intera area sportiva. Una sorta di super ds.