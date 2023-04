Roma, da oggi per i tifosi è possibile acquistare le maglie autografate di Pellegrini, Dybala, Cristante e Zalewski – FOTO

La Roma, che nel frattempo ha cambiato e modificato di molto il proprio sito web, ASRoma.com, comunica ai propri tifosi un’altra novità. Da oggi è infatti possibile acquistare dallo store ufficiale le divise firmate, in edizione limitata, di capitan Pellegrini, Dybala, Cristante e Zalewski. Le maglie, disponibili sia in casa che trasferta, sono in vendita al prezzo di 250 euro.

Una grande novità per voi! Da oggi è possibile acquistare le maglie dei calciatori giallorossi autografate! 🟡✍️🔴 🛒 https://t.co/8EliMbF0xK#ASRoma pic.twitter.com/w85KjUeY2Q — AS Roma (@OfficialASRoma) April 28, 2023