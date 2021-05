Roma-Crotone, le probabili formazioni e dove vederla: ancora difesa a 4, Darboe a centrocampo. Pedro titolare

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Ultima delle quattro tappe rimanenti. Lasciata l’Europa League tra innumerevoli rimpianti, la Roma si dirige verso la fine della gestione Fonseca. Domenica, alle 18, i giallorossi ospiteranno il Crotone. La formazione di Serse Cosmi ha poco o nulla da chiedere al campionato. La retrocessione è infatti matematica, ma i calabresi tenteranno certamente di chiudere con dignità. Lo stesso dicasi per la Roma. Fondamentale per i giallorossi sarà però soprattutto tenere a debita distanza il Sassuolo.

I neroverdi di De Zerbi al momento sono a -2 punti dalla Roma, che occupa il settimo posto e – quindi – sarebbe qualificata per i playoff di Conference League. Per la trentacinquesima giornata il Sassuolo è atteso domenica alle 12:30 a Marassi contro il Genoa.

In porta il candidato per la maglia da titolare sembra essere Mirante. Confermata la difesa a 4 vista nel ritorno della semifinale di Europa League contro il Manchester United. Karsdorp sulla destra, Santon sulla sinistra. Al centro Fazio ed Ibanez. In mezzo Cristante con Darboe. Per Diawara si è ripresentato il fastidio al pube, out anche Villar. Lo spagnolo avverte un fastidio all’adduttore sinistro. Darboe coronerà così con la titolarità la settimana perfetta. Prima l’esordio in campionato contro la Sampdoria domenica scorsa, poi quello europeo giovedì quando ha sostituito Smalling.

Dopo il guizzante rientro giovedì contro il Manchester United, Pedro tornerà titolare dal primo minuto anche in campionato. Insieme allo spagnolo Pellegrini e Mkhitaryan. Mayoral, infine, centravanti.

Difesa a tre anche per il Crotone. Cosmi schiererà Cordaz in porta, Djidji, Golemic e Cuomo in difesa. Reca rientra sulla fascia sinistra, Molina sarà sulla destra. Cigarini, poi, si posizionerà al centro con Benali alla sua sinistra e Messias a destra. In avanti Ounas e Simy.

ROMA-CROTONE, ARBITRA SOZZA: PRIMA DIREZIONE CON I GIALLOROSSI

A dirigere la gara tra Roma e Crotone sarà Simone Sozza. Mattia Scarpa e Marco Della Croce assistenti. Il quarto uomo sarà Federico Dionisi. Alla Var ci sarà Alessandro Di Paolo, Pasquale De Meo all’Avar.

Nessun precedente tra la Roma e Sozza. Quinto incrocio invece con il Crotone. Questo lo score: due vittorie, un pareggio e due sconfitte

DOVE VEDERE ROMA-CROTONE

La sfida tra Roma e Crotone sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky. Il match dello Stadio Olimpico – fischio d’inizio alle 18 – sarà visibile su Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Disponibile anche la visione in streaming. Gli abbonati della pay-tv potranno usufruire dell’app Sky Go. Coloro i quali non dispongono di un abbonamento potranno invece acquistare il pacchetto speciale su Now.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Fazio, Ibanez, Santon;Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

A disposizione: Fuzato, Petrelli, Jesus, Reynolds, Ciervo, Zalewski, Pastore, Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Lopez, Smalling, Kumbulla, Spinazzola, Veretout, Darboe, Villar, Perez.

Squalificati: Mancini.

Diffidati: Veretout.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy.

A disposizione: Festa, Magallam, Lupetto, Rojas, Rispoli, Zanellato, Pereira, Marrone, Petriccione, Vulic, Eduardo, Riviere.

Allenatore: Serse Cosmi.

Indisponibili: Di Carmine.

Squalificati: –

Diffidati: Cuomo, Golemic, Rispoli, Eduardo.

Arbitro: Sozza.

Assistenti: Scarpa-Della Croce.

IV Uomo: Dionisi.

Var: Di Paolo.

Avar: De Meo.