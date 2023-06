Tuttosport (St. S.) – A Trigoria sono tranquilli: non temono che le offerte arabe facciano vacillare José Mourinho che, anzi, è pronto a prolungare il proprio contratto con la Roma, magari insieme a Paulo Dybala che sta sfogliando la margherita: il ritocco dell’ingaggio verso i 6 milioni, otre all’indubbia considerazione dell’ambiente, è un argomento convincente.

Intanto i giallorossi hanno ufficializzato l’arrivo di Houssem Aouar: il franco algerino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Contestualmente alla visita a Trigoria, il centrocampista ha scelto la maglia numero 22 ereditata da Zaniolo. Ora si attende l’ufficializzazione per Evan N’dicka, ex difensore dell’Eintracht Francoforte per il quale si è speso in prima persona per convincerlo lo stesso Mou.

Per l’attacco, anche in considerazione del lungo infortunio di Abraham, resta aperta l’ipotesi di arrivare al prestito di Scamacca, che ha già dato il proprio assenso al ritorno in Italia dalla Premier.