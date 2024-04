Ecco quanto riportato dal sito ufficiale della Roma in vista del match di lunedì 22 aprile alle 18:30 contro il Bologna:

“Roma-Bologna sarà una partita speciale per ringraziare i tifosi del sostegno ricevuto nell’arco di questa stagione.

“Ci sono i tifosi di calcio e poi ci sono i tifosi della Roma”. Queste parole di Agostino Di Bartolomei racchiudono il senso dell’essere romanisti. Il Club ha così scelto questa gara di lunedì 22 aprile alle 18:30 per celebrare l’amore per i colori giallorossi e per ricambiare l’instancabile e suggestivo supporto dei propri tifosi con tante attività, premi, gadget ed esperienze speciali.

Una speciale matchday t-shirt

La matchday t-shirt di Roma-Bologna sarà unica e sorprendente. Tra le magliette lanciate da Romolo nel riscaldamento e nell’intervallo, una di esse avrà un particolare davvero speciale: un medaglione a forma di lupetto con un QR code sull’etichetta che dovrai scansionare per scoprire il tuo premio esclusivo!