Roma blindata per gli olandesi

Il Tempo (D. Verucci) – Roma si blinda per l’attesa partita di ritorno all’Olimpico, Roma- Feyenoord, che si terrà giovedì sera. Nonostante, infatti, il divieto di accesso allo stadio per i tifosi olandesi, vista la “pericolosità” della tifoseria già responsabile di numerosi danni alla nostra città nel 2015, sembra che in tanti abbiano deciso di arrivare comunque nella Capitale e in qualche caso ci siano già arrivati.

Per evitare il ripetersi di quegli episodi di violenza sono pronti ad entrare in campo tra i mille e i duemila agenti di polizia, numero solitamente previsto per i match ad alto rischio come questo. I controlli ad ampio raggio sul territorio partiranno già in questi giorni precedenti alla partita e andranno ad intensificarsi da domani sera.

Osservati speciali sono gli aeroporti, le stazioni e i caselli autostradali. Circa un centinaio di ultrà del Feyenoord, già controllati dalla Digos, potrebbero arrivare in città già domani sera e trovare rifugio in zona Termini, dormendo negli ostelli di Castro Pretorio. Il capo della Polizia, Lamberto Giannini, fa sapere di essere in costante contatto con Federalberghi Roma perché consapevole che i tifosi olandesi, ai quali è stata vietata la trasferta, possono comunque raggiungere la Capitale sotto falso nome.