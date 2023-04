Roma-Bayer Leverkusen, vendita libera dei biglietti positicipata alle 17

Aggiornamento sul fronte della biglietteria per la Roma. Secondo quanto diffuso dalla stessa società su Twitter, la vendita libera dei biglietti per Roma-Leverkusen partirà alle 17. Rimarrà invece aperta, fino alle 16, la fase di vendita riservata ai titolari dell’abbonamento coppe. Il match è in programma l’11 maggio alle ore 21 in un Olimpico infuocato per la sfida europea.

