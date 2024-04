Corriere dello Sport (R. Maida) – In un finale sprint anche un’ammonizione può essere determinante: N’Dicka per esempio torna oggi a disposizione della Roma dopo due turni di squalifica scontati tra campionato ed Europa League. Oggi a Udine invece De Rossi dovrà anche stare attento agli altri diffidati: in particolare rischiano la sospensione Lukaku, Paredes e Mancini, che in caso di cartellino giallo salterebbero lo scontro diretto di lunedì 22 contro il Bologna.

Curiosamente Lukaku non giocò all’andata proprio a causa di una squalifica (rosso diretto rimediato nel finale di Roma-Fiorentina). Nelle scorse settimane però De Rossi non ha mai compilato la formazione facendosi condizionare dalla situazione disciplinare dei calciatori. Vedremo come si regolerà a Udine.