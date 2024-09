Ivan Juric, tecnico della Roma, ha parlato a pochi minuti dalla sfida di Europa League contro l’Athletic Club. Queste le sue parole:

JURIC A SKY SPORT

Partiamo dalle scelte: tre cambi rispetto al suo esordio. Baldanzi, Hermoso e Koné. Sta vedendo dei miglioramenti tattici su Koné?

Secondo me sì, è un ragazzo giovane con grande capacità. Non ha giocato in questo calcio, ho visto più concentrazione e sta più dentro nei concetti negli ultimi concetti. Poi devi vedere come va nelle partite, c’è da lavorare ma ha grandissime potenzialità.

La gestione Dybala, ha visto che è pronto per una partita fisica come questa?

Speriamo di sì, ha recuperato bene e ha giocato per 80′. Speriamo che oggi lo ripeta, poi vediamo come sta. Ma ha recuperato bene in questi quattro giorni.

Si aspettava N.Williams dal 1′? Può diventare un elemento in più?

Non solo lui, vanno veramente forte. Tanti contropiede e ripartenze. Abbiamo dato tanta attenzione anche a non farli ripartite.

Bergomi lo metterebbe sempre dentro?

Sì, è un marcatore eccellente (ride, ndr).

Dove si può far male a questo Athletic Club?

Penso che bisogna giocare un grande calcio. Lavorano in sintonia, sono sincronizzati a livello difensivo. Dobbiamo giocare bene tecnicamente.

Sei emozionato?

No, voglio mantenere la massima concentrazione sulla squadra e sulla partita. Penso solo a questo perché c’è tanto da lavorare. Sono molto concentrato sulle partite, sui ragazzi e sul migliorare. Poi col tempo si vedrà.

Da quando è arrivato si è chiuso a Trigoria. Una vera full immersion…

C’è tanto da lavorare. Cerchiamo di capire tutto e di migliorare quello che pensiamo si possa migliorare. In questo periodo si deve lavorare tanto.