Roma, arrivato il 2020: gli auguri di buon anno di Fonseca e dei giocatori – FOTO

L’anno più bello della mia vita, l’anno in cui sei nata tu stella di papà🌟 Non mi scorderò mai di questo anno fantastico, ma senza accontentarmi guardo già al 2020 sperando che sia un anno sereno per me e la mia famiglia, dove potrò continuare a lavorare sempre più forte per migliorarmi, divertirmi e per ultimo ma non per importanza, vincere! Auguro a tutti voi di essere felici! ✨🍾🌟❤️ #happynewyear #babyC 🎀