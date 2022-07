Roma a quattro stelle

Il Tempo (E.Zotti) – Si inizia a fare sul serio. Questa sera (20.15 diretta Dazn) la Roma scende in campo allo stadio Sammy Ofer di Haifa contro il Tottenham per il test più difficile di tutto il precampionato, sfoderando subito il poker d’assi composto da Dybala, Zaniolo, Abraham e Pellegrini, con il capitano che si abbasserà a centrocampo. Sarà la prima vera occasione per vedere in azione Paulo Dybala con la maglia della Roma, visto che il test match contro l’Ascoli si è disputato a porte chiuse e il club non ha diffuso foto o highlights. La gara di stasera fornirà anche la possibilità di studiare l’undici titolare che lo Special One ha in mente e testare le potenzialità offensive della sua seconda Roma. Mou è intenzionato a schierare una formazione a trazione iper offensiva per provare a battere gli Spurs, mandando in campo fin dal 1′ tutti i suoi uomini più pericolosi.

Davanti a Rui Patricio, almeno inizialmente, si rivedranno Mancini, Smalling e Ibanez. In mediana spazio alla coppia Cristante-Pellegrini, con Matic inizialmente in panchina, mentre Karsdorp e Spinazzola saranno impegnati sulle fasce. La grande attesa però è tutta per l’attacco formato da Zaniolo e Dybala alle spalle di Abraham. Ieri, dopo l’allenamento mattutino, la Roma si è spostata a Gerusalemme per visitare la Città Santa. I giallorossi hanno fatto tappa al Muro del Pianto e al Secondo Tempio, prima di fare ritorno in hotel. Oggi invece l’intero gruppo si sposterà ad Haifa per il match, poi la squadra rientrerà in Italia subito dopo la partita.