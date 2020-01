Sarà un gennaio fitto di impegni per la Roma, con due trasferte ravvicinate tra la Juventus e il derby. Fonseca si è lamentato che per esigenze televisive la Roma farà il suo esordio in Coppa Italia il 16 contro il Parma alle 21.15. Con la partita di Genova poi alle porte, è previsto il rientro a Roma nella notte tra giovedì e venerdì e la partenza per la Liguria il sabato. Lo riporta Il Corriere dello Sport.