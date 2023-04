Rimonta-scudetto per le giallorosse. Fa festa anche Mou

Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – A un passo dal sogno. Comunque vada il percorso dei maschi, la Roma dei Friedkin – a meno di sconquassi imprevedibili – alzerà un trofeo. In attesa dell’Europa League, infatti, saranno le ragazze di Alessandro Spugna a portare a casa il campionato di Serie A Femminile.

Grazie alla vittoria di ieri contro la Juventus, le giallorosse sono salite a +11 in classifica proprio sulle bianconere a quattro giornate dal termine. Sabato prossimo, quindi, in caso di vittoria contro la Fiorentina, la Roma sarà Campione d’Italia.

Davanti agli occhi di José Mourinho e del g.m. Tiago Pinto, le giallorosse hanno vinto una gara in rimonta, quasi in puro spirito “mou”. Al Tre Fontane è finita 3-2 per la Roma, con la rete finale giunta al 41′ della ripresa ad opera della rientrante Sophie Roman, che ha segnato di testa.