Riecco la Roma2

Il Tempo (F.Biafora) – Nuovo banco di prova per la Roma2. Ad una settimana di distanza dalla sfida allo Young Boys, Fonseca è pronto a riproporre una squadra fortemente rimaneggiata rispetto a quella titolare che ha sfidato il Milan. Prima della Fiorentina ci saranno soltanto due giorni per ricaricare le batterie e non ha intenzione di prendersi alcun rischio con i big. Allo stesso tempo darà alle seconde linee la possibilità di dimostrare il loro valore. Alla vigilia si è fermato Santon che ha subito un infortunio muscolare al flessore e non è stato inserito nella lista dei convocati. Torna a disposizione Smalling dopo l’infortunio, ma soprattutto dopo la lunghissima trattativa col Manchester United. Tutto ok anche per Carles Perez che agirà alle spalle di Borja Mayoral con Mkhitaryan. Turno di riposo per Pedro, Dzeko e Pellegrini. In difesa Fonseca deve scegliere i due che affiancheranno Smalling. Sperano Fazio e Jesus. Per quanto riguarda il direttore sportivo si allontana quasi definitivamente la pista che porta a Boldt. Il secondo incontro tra lui e Friedkin non è andato in scena per via del forte pressing dell’Amburgo. In stand-by anche Emenalo, ancora in piedi Berta e Campos.