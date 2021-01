Rennes, Nzonzi: “Qui sto bene. Futuro? Non sta a me decidere…”

Alla vigilia del match del Rennes contro il Lione, è intervenuto in conferenza stampa anche Steven Nzonzi, di fatto ancora di proprietà della Roma. Tra gli argomenti trattati il suo futuro. Ecco le sue parole:

Leggi anche: Gravina: “Playoff? Ne parleremo. Possono dare un appeal diverso”

“Per ora sono concentrato su questa stagione, su ciò che posso fare per questo club. Poi vedrò cosa succederà, anche se non spetta a me decidere. Qui mi sento molto bene e le cose stanno andando alla grande. Ma già mi ero trovato bene lo scorso anno quindi sto proseguendo su quella linea, è tutto molto positivo”.