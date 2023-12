Renato Sanches non sarà neanche in panchina per Roma-Napoli. Non sono chiari i motivi dell’esclusione, l’ex PSG si è allenato in settimana insieme ai compagni e ieri Mourinho non aveva annunciato in conferenza stampa la sua assenza. L’avventura del centrocampista portoghese alla Roma continua in un percorso ricco di difficoltà.