Regalate 10.000 mascherine nelle scuole

Corriere dello Sport – “Grazie Roma”. Sono queste le parole pronunciate ieri dalla sindaca di Roma Virginia Raggi dopo che il club capitolino, con Roma Cares, ha distribuito diecimila mascherine fuori da una scuola elementare di San Basilio. Presente anche Guido Fienga che ha dichiarato: “Una delle cose a cui noi teniamo di più è cercare di essere vicini alla popolazione, soprattutto ai nostri tifosi in tutte le maniere, aiutandoli a superare questo periodo che è particolarmente complicato con quello che possiamo fare e usando la nostra capacità organizzativa. Questa capacità la usiamo innanzitutto per proteggere noi stessi e la nostra squadra, ma le stesse cose le mettiamo a disposizione dei nostri tifosi e della nostra gente per cercare di aiutarli a superare questo momento“.