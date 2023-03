Real Sociedad, Oyarzabal: “L’Anoeta sarà come non mai. Attaccheremo la Roma dal primo minuto”

Mikkel Oyarzabal, attaccante della Real Sociedad, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di Europa League. Il numero 10 si è accodato alle parole del tecnico e crede nella rimonta. Queste le sue parole:

Perché dobbiamo credere nella rimonta?

“Perché nonostante si arrivi dal 2-0, tutti i tifosi del Real, o una percentuale molto alta, credono che le cose possano andare bene e che si possa rimontare. In società siamo tutti convinti di poter ribaltare la situazione, lo sono anche i tifosi e credo che l’Anoeta sarà come non mai. Ci aiuteranno a dare una svolta a ciò che crediamo di poter fare”.

Sulla partita.

“Non si deciderà dal primo minuto, ma dobbiamo scendere in campo come se dovessimo giocare solo cinque minuti. Dobbiamo giocare con tanto cuore, tanta grinta e forza, e fare in modo che i tifosi vedano che ce la stiamo mettendo tutta e che possiamo ribaltare la situazione”.

Messaggio ai tifosi. “Siamo molto grati a loro perché ci hanno sempre sostenuto, anche in questo mese in cui le cose non sono andate bene. I tifosi hanno fiducia nella squadra e noi daremo il massimo. Anche loro hanno il loro ‘gioco’, non falliremo e con loro staremo meglio”.