Real Sociedad, Alguacil: “All’Olimpico per vincere”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Lo sbarco nella capitale della Real Sociedad è stato introdotto da una vignetta pubblicata sui social spagnoli, molto apprezzata dai tifosi romanisti: “Da bambino non sognavo di fare il calciatore, sognavo di giocare nella squadra della nostra vita“. La didascalia (in italiano) dell’immagine omaggia rispettivamente Totti e Priesto.

“Scenderemo in campo per vincere – ha ammesso il tecnico Imanol Alguacil -. Giocheremo contro un grande allenatore che ha vinto tutto e con una squadra che sta bene. Se riusciremo a fare la partita che ho in mente sono certo che ce la giocheremo. Non è poi sufficiente dirlo qui, bisogna dimostrarlo in campo e non sarà facile. Le partite e i turni europei vanno giocati e spero che domani (oggi, ndr) riusciremo a fare la partita che vogliamo. Spero che i tifosi al seguito (circa duemila, ndr) tornino a casa orgogliosi“.