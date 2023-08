Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma, attualmente al Cagliari con il quale ha conquistato la promozione nei Play Off della scorsa Serie B, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn. Queste le sue parole: “L’essere tifoso ti porta a dare e a sentire qualcosa di più, è normale, io da bambino andavo in Curva Sud quando ancora la curva era tre quarti romanista e un quarto laziale. Essere tifoso, giocare e poi essere allenatore è qualcosa che mi porto dentro. Quando venivo particolarmente stuzzicato veniva fuori la mia romanità”.