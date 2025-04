Pagine Romaniste – Oggi, alle ore 12:30, Claudio Ranieri ha tenuto una conferenza stampa in vista della sfida tra Roma e Verona, in programma domani sera allo Stadio Olimpico. Il tecnico giallorosso ha sottolineato l’importanza della partita nella corsa per un posto in Champions League.

La Roma arriva a questa sfida imbattuta da 16 giornate, ma consapevole che per mantenere vive le speranze di qualificazione alla Champions League, è fondamentale tornare alla vittoria dopo i recenti pareggi contro Juventus e Lazio. Ranieri ha ribadito l’importanza di affrontare il Verona con la giusta mentalità, senza fare calcoli e puntando decisamente ai tre punti.

La partita contro il Verona rappresenta un banco di prova cruciale per la Roma, che dovrà dimostrare sul campo la propria ambizione europea.

RANIERI IN CONFERENZA

Cosa significa la partita con il Verona? Come stanno Dovbyk ed El Shaarawy?

“Stanno bene, sceglierò domani mattina. Verona squadra quadrata, dobbiamo stare attenti: sarà difficile”.

Stagione pesante per la squadra: come sta mentalmente?

“Fisicamente la squadra sta bene ma lo stato di forma non è ottimale. La squadra sta però facendo il massimo”.

Svilar.

“Vuole restare qui e sono convinto la trattativa si chiuderà con soddisfazione reciproca”

Dovbyk.

“Si dovrebbe far vedere di più e oltre al gol deve dare la prestazione. Ci sta lavorando”.

Che direzione per il futuro?

“Intanto pensiamo a questa stagione. Abbiamo giocatori giovani che devono crescere. Il gap con le prime è notevole”.

Cosa non ha funzionato nel derby?

“Ci manca la scaltrezza. Dobbiamo migliorare e in alcuni momenti pensiamo di andare a prendere la palla da soli”.

Pisilli.

“Si sta riprendendo. Un attimo e sarà quello che conosciamo tutti”.

Hummels.

“Grande giocatore. Sono sicuro che farà la prestazione se lo inserirò”.

I giocatori credono alla Champions?

“Siamo onesti: se raggiungiamo la Champions è perché le altre sbagliano. Stiamo facendo il massimo e chiedo ai tifosi aiuto: saranno importanti in questo rush finale”.

Tifosi: 3000 al Tre Fontane e quasi sempre sold out

“Meritano il massimo. Meritano una squadra stabilmente nelle prime posizioni”.

Quale calciatore è cresciuto di più?

“Soulé sta andando bene. Ha qualità ed è un diamante grezzo”.

Il mercato porterà calciatori più scaltri?

“Prima vediamo l’uomo. Chi è più cattivo, però, avrà una corsia preferenziale”.