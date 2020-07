Punti e numeri da incubo. E ora Fonseca è in bilico

La Repubblica (F. Ferrazza) – Gli stessi 48 punti in campionato di un anno fa. Quando però, alla 30esima giornata, la Roma aveva avuto la Champions, giocando fino agli ottavi. E, soprattutto, aveva cambiato Di Francesco con Ranieri. Inoltre, meno gol fatti, segno che del gioco offensivo di Paulo Fonseca c’è ancora poca traccia: un anno fa erano 55, oggi uno di meno. E ancora: tre partite consecutive perse per la seconda volta in questa stagione (non accadeva dalla stagione 2004/05). Ma non basta: 10 sconfitte su 30 partite, un terzo di quelle disputate. Era dall’anno di Zeman e Andreazzoli che la Roma non collezionava così tante sconfitte. La crisi è talmente profonda che mette Fonseca con le spalle al muro: il tecnico si giocherà la permanenza sulla panchina giallorossa nelle ultime otto partite che mancano al termine del campionato e in Europa League.