Pronto Smalling e c’è anche Pedro

Tuttosport (S.Carina) – Attenti a quei due. La Roma per il Torino ritrova sia Smalling che Pedro. Doppio rientro con vista Champions: approfittando di due scontri diretti al vertice (Inter–Napoli e Juventus–Atalanta), Fonseca punta domani a tornare tra le prime quattro. Il ricordo dello scorso anno, quando Mazzarri mandò di traverso la Befana ai giallorossi, è ancora vivo: per questo motivo l’attenzione è massima. Zero cali di concentrazione all’orizzonte. Il ritorno dei due senatori in questo senso è una garanzia. Di qualità e esperienza. Soprattutto riavere Smalling è il miglior antidoto a Belotti che nonostante il periodaccio granata ha segnato 8 reti in 10 partite.