Primavera, Roma-Napoli 4-0. Poker giallorosso al Tre Fontane

Pagine Romaniste – La Roma Primavera si prepara a scendere in campo per la sfida contro il Napoli. Si gioca in casa, al Tre fontane alle ore 13.00. I ragazzi di Guidi reduci dal pareggio contro il Torino per 1-1, sono scesi attualmente al 5º posto in classifica a quota 37 punti. Gli azzurri arrivano dalla sconfitta contro il Frosinone. Entrambe le squadre cercano una rivalsa e soprattutto 3 fondamentali per la classifica. Un match di fuoco quello di oggi tra giallorossi e partenopei.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Del Bello; Silva, Faticanti (C), Pellegrini; Missori (60′ Louakima), Pisilli, Tahirovic, Cherubini (65′ D’Alessio); Cassano, Pagano (60′ Ruggiero); Majchrzak.

A disposizione: Baldi (GK), Razumejevs (GK), Foubert-Jacquemin, Ivković, Vetkal, Padula, Misitano, Falasca, Graziani, João Costa, Bolzan, Golič.

Allenatore: Guidi

SSC NAPOLI (3-4-2-1) : Boffelli; Barba (C), Hysaj, Obaretin; Marchisano (60′ Boni), Alastuey (60′ Bonavita), Gioielli, Acampa (60′ Giannini); Spavone, Sahli; Pesce (71′ Koffi).

A disposizione: Turi (GK), Giannini, Rossi, Marranzino, Nosegbe-Suško, Gningue.

Allenatore: Frustalupi

Arbitro: Sig. Adalberto Fiero di Pistoia.

Assistente 1: Sig. Riccardo Pintaudi di Pesaro.

Assistente 2: Sig. Pio Carlo Cataneo di Foggia.

Marcatori: 29′ Pisilli, 35′ Cherubini, 45′ Missori, 57′ Cherubini

Ammoniti: 34′ Frustalupi (Allenatore)

Espulsi: 50′ Frustalupi (Allenatore)