Primavera, Roma-Milan 3-2. Pagano regala la vittoria

Pagine Romaniste – Nel giorno di Pasquetta la Roma Primavera scende in campo allo stadio ‘Tre Fontane‘. Oggi alle ore 14:30 si disputerà Roma-Milan, partita della 26a giornata del campionato Primavera 1 TIM. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter che è valsa la finale, ma in campionato vengono dalla batosta a Verona. I rossoneri, allenati da Ignazio Abate, sono reduci dalla vittoria interna (1-0) contro l’Udinese firmata da un gran gol di Youns El Hilali e non possono permettersi ulteriori passi falsi nel torneo.

TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Baldi; Keramitsis, Faticanti (C), Chesti; Louakima, Pisilli, Vetkal, Oliveras; Cassano, Pagano; Misitano. A disposizione: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Missori, Foubert-Jacquemin, Ivković, Padula, Pellegrini, D’Alessio F., Majchrzak, Silva, Ruggiero, Falasca, Bolzan, Mannini, Golič.

Allenatore: Guidi.

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Nsiala, Bozzolan; Foglio, Victor, Stalmach; Cuenca, Mangiameli, El Hilali.

Allenatore: Ignazio Abate.

Arbitro: Sig. Gabriele Scatena di Avezzano.

Assistente 1: Sig. Davide Stringini di Avezzano.

Assistente 2: Sig. Marco Toce di Firenze.

Marcatori: 27′ Misitano (R) 65′ Sia (AC Milan), 74′ Stalmach (AC Milan), 76′ Cassano (AS Roma), 82′ rig. Pagano (AS Roma).