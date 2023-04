Primavera: Lecce-Roma 5-0. Show di Burnete, i salentini mettono KO i giallorossi

Pagine Romaniste – La Roma primavera scende in campo per la sfida contro il Lecce. I ragazzi di Guidi arrivano dalla gara vinta contro il Milan. Una sfida importantissima per entrambe le squadre. Le marcature si aprono al 22’ con la rete di Corfitzen. Da questo momento in poi il dominio sarà completamente dei salentini. Burnete mette la palla in rete quattro volte. I ragazzi di Guidi trovano il KO con la prima in classifica, che vince 5-0.

TABELLINO

LECCE (4-3-3) : Borbei; Pol Muñoz, Paşcalău, Bruns, Dorgu; Samek, Vulturar, Berisha; Corfitzen, Burnete, Salomaa.

A disposizione: Moccia, Leone, Bruhn, Bruns, Gueddar, Ciucci, Daka, McJannett, Dos Reis Nikko, Kaušinis, Kljun, Davis.

Allenatore: Coppitelli.

ROMA (3-4-2-1) : Baldi; Keramitsis, Faticanti (C) (46′ Padula), Chesti; Missori (45′ Louakima), Pisilli, Vetkal, Cherubini; Cassano, Pagano; Misitano(45′ Falasca).

A disposizione: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Pellegrini, D’Alessio, Silva, Ruggiero, Bolzan, Mannini, Golič.

Allenatore: Guidi.

Arbitro: Sig. Kevin Bonacina di Bergamo.

Assistente 1: Sig. Rodolfo Spataro di Rossano.

Assistente 2: Sig. Michele Rispoli di Locri.

Marcatori: 22′ Corfitzen (L), 42′ Burnete (L), 62′ Burnete (L)

Ammoniti: 26′ Missori (R), 28′ Baldi (R), 43′ Vulturar (L), 61′ Keramitsis (R)

Espulsi: 28′ Coppitelli (L)