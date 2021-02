Primavera, De Rossi: “Siamo un po’ pigri e perdiamo fiducia se qualcosa non va. Abbiamo perso qualcosa a livello tattico”

Alberto De Rossi, tecnico della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni di Roma TV alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Queste le sue parole:

Sul Cagliari….

Non è facile valutare l’atteggiamento del Cagliari, cambiano spesso sistema e hanno giocatori tecnici e rapidi. Hanno adottato tre sistemi diversi tra di loro: li abbiamo analizzati, ma credo che a questo punto della stagione sia più importante concentrarsi su di noi.

Sul gioco della Roma…

Creiamo le occasioni, ma siamo un po’ meno presenti in area: prima eravamo sempre almeno in quattro, ora siamo un po’ pigri e perdiamo fiducia se qualcosa non va.

Sugli obiettivi…

Ci aspettavamo forse di fare trenta vittorie su trenta, che poteva essere un obiettivo, però bisogna allenarsi di più, stare sul pezzo e soprattutto fare più gruppo squadra, nel senso che prima eravamo maggiormente compatti in campo. A livello tattico abbiamo perso qualcosa.