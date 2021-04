Primavera, De Rossi: “C’è rammarico per il risultato, meritavamo di vincere ampiamente”

La Roma Primavera non va oltre il pareggio contro l’Atalanta, facendosi rimontare il vantaggio. Il tecnico della Roma Primavera Alberto De Rossi ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

Sulla partita.

Abbiamo grande rammarico per come è finita, ma ho visto una squadra vera. Siamo stati aggressivi, dinamici, compatti e presenti in entrambi le fasi. Ho rivisto la mia squadra a differenza della settimana scorsa.

Sulla mancata vittoria.

È stata una partita bellissima e meritavamo di vincere ampiamente, la prestazione è stata veramente ottima.

Sul cambio di modulo.

Abbiamo messo qualche giocatore fresco, l’altro sistema di gioco è molto dispendioso e al primo errore vieni punito. Ho voluto cambiare per avere una squadra più compatta ed unita in modo da coprire tutte le zone del campo.

Ottimista per il futuro?

Abbiamo sbagliato il primo tempo a Genova e siamo stati un po’ sfilacciati contro la Fiorentina, oggi ho fatto i complimenti ai ragazzi. Abbiamo ottenuto tre pareggi che potevano essere vittorie, oggi dopo aver sbagliato due uscite a vuoto ci siamo tirati un po’ indietro psicologicamente, ma ora sono ottimista per il futuro.