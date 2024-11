Leggo (F. Balzani) – Difesa a 4 o l’ennesimo sacrificio tattico. La prima grana per la Roma di Ranieri, in vista della sfida di domenica contro il Napoli, arriva in difesa. Sia Hermoso che Hummels, infatti, dovrebbero saltare l’ennesima partita di questo difficile inizio di stagione. Lo spagnolo sta ancora smaltendo un problema muscolare e punta a riaffacciarsi contro il Tottenham mentre il tedesco tornerà solo oggi a Trigoria dopo due giorni piuttosto controversi.

Hummels, infatti, ha fatto ritorno solo. ieri dalla Germania dove era rimasto a causa della febbre. A meno di sorprese sarà rinviato di nuovo il suo esordio dal primo minuto nonostante l’apertura di credito di Ranieri: “Mi sono chiesto perché non ha giocato finora”.

La risposta potrebbe averla avuta dai primi test atletici che in effetti testimoniano un ritardo di condizione non previsto del difensore.Tra nostalgia di Germania (dove vive ancora il figlio piccolo) e il mancato ambientamento in Italia per lui potrebbe essere arrivato il momento dei saluti.