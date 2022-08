Presentata ufficialmente la seconda maglia: la Roma la indosserà questa sera all’Olimpico

La Roma e New Balance hanno presentato ufficialmente la seconda maglia per la stagione 2022/23. La divisa, bianca con i dettagli rossi e lo stemma in versione “white”, verrà indossata questa sera all’Olimpico in occasione della presentazione della rosa e dell’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk.

⬜️ Our World, Our Roma 🟨🟥 😍 Ecco la maglia away New Balance per il 2022-23! La indosseremo per la prima volta stasera! 🏟#ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/EfcXNnpVjG — AS Roma (@OfficialASRoma) August 7, 2022