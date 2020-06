Prati, ultimo abbraccio in mezzo al campo

La Gazzetta dello Sport (A. Cerruti) – Una cerimonia unica, come quando nel 1969 Pierino Prati fu il primo (e finora ultimo) italiano a segnare una tripletta nella storia delle finali di Coppa dei Campioni, contro l’Ajax. Non sembra neanche un funerale, visto che la chiesa è un campo di calcio di un oratorio ad Alzate Brianza. Avvolto con una sciarpa della Nazionale con cui aveva vinto l’Europeo del 1968, una della Salernitana con cui aveva iniziato a segnare e una della Roma. Pierino ha sempre detto di avere un cuore per tre quarti rossonero e un quarto giallorosso. E quindi domenica sarà contento in ogni caso.