Pogba cresce, De Sciglio insidia Cuadrado

Corriere dello Sport (N. Balice) – C’è da non crederci. Quando il calendario dice ormai che il mese di marzo è iniziato, Max Allegri si ritrova finalmente con una Juve quasi al gran completo. Quel “quasi” è imposto dall’assenza di Arek Milik (e di Kaio Jorge, ormai ai box da più di un anno). Per il resto, la Juve arriva alla vigilia della trasferta di Roma con tutto il resto della rosa abile e arruolabile.

Completamente recuperato infatti Fabio Miretti, già da qualche giorno parzialmente in gruppo e da ieri di nuovo a pieno regime con i compagni di squadra. Il suo recupero si aggiunge a quello di Manuel Locatelli, assente nel derby per squalifica. Mentre dopo un giorno di allenamenti in palestra, come da programma, sono rientrati nei ranghi anche i vari Juan Cuadrado, Filip Kostic e soprattutto Paul Pogba: in particolare, le risposte del centrocampista francese sono state positive dopo i primi sforzi stagionali in una gara ufficiale come quelli effettuati nel finale del derby, quindi salvo sorprese anche lui ci sarà domani a Roma.

Le energie vanno in ogni caso dosate, ecco perché rimangono alcuni ballottaggi di cui tenere conto: sicuro il ritorno di Locatelli davanti alla difesa, sulla destra c’è Mattia De Sciglio che insidia Juan Cuadrado, là davanti invece è Federico Chiesa a scalpitare alle spalle di Angel Di Maria. Per il resto dovrebbe essere la Juve dei titolarissimi, in attesa delle ultime risposte di oggi.