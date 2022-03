La sfida tra Scozia e Ucraina è stata rinviata. La federazione ucraina aveva chiesto alla Fifa di rimandare la partita valevole per i playoff del Mondiale Qatar 2022 data la tragica situazione attuale nel paese. Si sta cercando una nuova data. L’opzione più probabile potrebbe essere il recupero per giugno, quando tornerà in campo la Nations League. Rinviata dunque anche Galles-Austria. A riportarlo è la BBC.