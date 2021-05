Pizarro: “Roma, il carattere te lo da Mourinho”

IL Messaggero – David Pizarro torna a parlare. L’ex centrocampista della Roma, ora impegnato nel corso da allenatore Uefa a Coverciano, ha rilasciato un’intervista al quotidiano. Ecco le sue parole:

Spalletti non l’ha chiamata per entrare nel suo staff?

No.

Ma ci andrebbe?

Certo. Sto facendo il corso di allenatore, quindi sarebbe un’esperienza formativa. Luciano, poco tempo fa, ha invitato tutti i partecipanti al corso a casa sua. Una tenuta bellissima, abbiamo mangiato bene, ma non mi ha chiesto nulla.

Si diverte a Coverciano?

Otto ore al giorno di lezione, interessante, e stancante.

Ha molti compagni noti, da Vieri a De Rossi.

C’è anche Matri, che fa doppio corso: anche quello da ds. Bobo ci svolta le giornate, le alleggerisce con le sue battute. Divertente. Daniele è un predestinato, ha mille richieste, ma come me, non ha ancora il patentino. Ha un vantaggio: il papà, che fa l’allenatore e gli insegna tanto.

C’è anche Del Piero?

Sì, lui è come De Rossi. Intelligente, preparato. Si farà.

La sua ambizione qual è?

Una volta volevo fare la carriera nella federazione cilena, oggi penso di poter allenare una nazionale del mio paese, magari cominciando con una giovanile. Vorrei creare un mio staff. Poi magari un giorno, vincere il mio primo scudetto in Italia. Purtroppo l’ho solo sfiorato.

Ma il maestro, e torniamo a bomba, è Spalletti?

Con lui ho passato quattro anni a Udine, tre a Roma. Il suo modo di preparare le partite resta unico. In campo succedeva quello che ci trasmetteva in settimana.

Parliamo della sua Roma: Mourinho.

Un grande colpo. Ha vinto, ha carisma, ha portato entusiasmo. Alla grande.

Ma lui basta per vincere?

Come dice Allegri: servono pure i giocatori bravi. La Roma ha una buona base. Serve, e ce lo insegnano a Coverciano, qualità in ogni calciatore: tutti devono essere registi. Ma serve pure carattere, che è un po’ mancato quest’anno, calciatori che ti trascinino dal lunedì al lunedì, gente che faccia capire ai ragazzi che bisogna pensare al calcio, non ai tatuaggi e alle macchine. Oggi c’è molta distanza, c’è gente che non alza mai la testa, guardate come hanno congedato Gattuso, con un tweet. Non esiste. Si dovrebbe tornare un po’ al passato.

Un consiglio a Zaniolo?

Io l’ho vissuto con Pepito Rossi, un fenomeno, bloccato dagli infortuni. Quello è il problema principale. Nicolò deve essere aiutato, fuori dal campo, dalla società. Deve evitare certi rumori extra calcio.

Terrebbe Dzeko?

Sì. Però serve un altro attaccante titolare, con cui, magari, giocare insieme.

Da allenatore, le avrebbe tolto la fascia.

No. Sbagliato mettere le questioni personali davanti a quelle della squadra.

Villar. Pensa davvero che sia come Kakà?

Ha grandi potenzialità, è un bravo ragazzo, non è un montato. Si è un po’ rilassato e l’andamento della Roma non lo ha aiutato. Ha bisogno di Mou.