Pioli mai ko tra i tecnici affrontati da Mourinho più di due volte

Corriere della Sera (M. Perrone) – Pioli è l’unico allenatore che Mourinho non è riuscito a battere fra tutti quelli affrontati più di 2 volte: una lista lunghissima, che comprende ben 138 tecnici avversari. Quando Mou era all’Inter (tra il 2008 e il 2010) Pioli allenava in serie B, prima il Piacenza poi il Sassuolo, nelle coppe non ci sono mai stati confronti diretti, quindi i 3 precedenti sono quelli delle ultime 2 stagioni.

Nello scorso campionato il Milan vinse 2-1 all’Olimpico e 3-1 a San Siro in una partita che la Roma finì in 9 per le espulsioni di Karsdorp e Mancini; e all’andata, l’8 gennaio, il portoghese ha evitato la terza sconfitta solo nel finale, rimontando da 2-0 a 2-2 con i gol all’87’ di Ibanez e al 93’ di Abraham.