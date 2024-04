Il Tempo (M. Cirulli) – C’è bisogno di concentrazione per ribaltare il risultato dell’andata secondo Pioli. L’allenatore del Milan in conferenza stampa ha delineato la strada per arrivare in semifinale: “Abbiamo analizzato la gara di San Siro, sappiamo cosa dobbiamo fare. Non conta come si arriva a queste sfide, ma è fondamentale vincerle. Non la considero ultima spiaggia, perché l’anno prossimo saremo in Champions League, all’Olimpico ci giochiamo solo il passaggio del turno”.

Insieme al tecnico c’era anche Leao: “La Roma è stata più forte nei dettagli, ma abbiamo ritrovato fiducia a Reggio Emilia. Domani (oggi, ndr) sarà un’altra partita”.