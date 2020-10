Petrachi vuole 5 milioni

Il Tempo (F. Biafora) – Negli ultimi mesi a Trigoria c’è stato un via vai di dirigenti e alcuni di loro non hanno lasciato proprio benissimo. Il caso più eclatante è quello di Petrachi, licenziato lo scorso 3 luglio per “Una serie di condotte legate alla gestione del club” e “toni offensivi nei confronti del presidente Pallotta”. E lui per tutta risposta ha chiesto cinque milioni di euro di risarcimento. La prima udienza si terrà il 4 novembre e la Roma ritiene possibile il “rischio di soccombenza”. Poi c’è la situazione legata a Baldissoni: liquidato con 1 mln e 384mila euro. Ma ci sono anche altri contenziosi: quello con l’ex dirigente Malknecht (udienza il 30 ottobre) e quello con Tempestilli, con quest’ultimo che con l’arrivo dei Friedkin sembra disposto a una conciliazione. Altre controversie in atto sono quelle con Batistuta, si aspetta la sentenza della corte di Appello, e quella col Newell’s Old Boys per il trasferimento di Ponce allo Spartak, con il club argentino che deve ricevere il 40% e che accusa la Roma di aver occultato il valore dell’attaccante, di 6 milioni, inserendo Romagnoli nella trattativa.