Petrachi-Roma, oggi la prima udienza. Le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni

Gianluca Petrachi, pronto a chiedere un maxi risarcimento alla Roma per il suo licenziamento dello scorso 3 luglio, ha tenuto oggi la prima udienza al Tribunale del Lavoro. Il ds – come scrive corrieredellosport.it – è arrivato questo pomeriggio a via Giulio Cesare per essere ascoltato in merito alla causa intentata nei confronti della Roma. Nella prima udienza le parti hanno mantenuto le proprie posizioni. Il club imputa a Petrachi alcune condotte legate alla gestione dell’area sportiva, contestandogli anche un comportamento offensivo nei confronti dell’ex presidente James Pallotta. Il ds invece chiede un risarcimento per circa 5 milioni di euro, pari allo stipendio (lordo) che il salentino avrebbe dovuto percepire fino al 30 giugno 2022.