Petrachi pronto a tornare: il Genoa sull’ex direttore sportivo

Il Genoa ha deciso di cambiare ruolo all’attuale ds Marco Ottorini, e starebbe valutando dei profili a cui affidare l’incarico dell’ex dirigente della Juventus. Secondo quanto riportato da Repubblica e Tuttosport, i principali nomi in lizza sarebbero due, entrambi liberi da vincoli contrattuali. Da una parte l’ex romanista Gianluca Petrachi, con anche un passato al Torino. La sua esperienza lavorativa a Roma è durata un anno, conclusasi in maniera burrascosa: sospensione comminata nei suoi confronti da parte del club giallorosso. Il mercato era iniziato col piede giusto, trattenendo lo scontento Dzeko dopo che la trattativa con l’Inter sembrava in dirittura di arrivo. Dolorosa la cessione di Manolas al Napoli, ma se ne vanno via i vari Nzonzi, Coric, Olsen e la delusione Schick. In compenso arrivano Spinazzola, Pau Lopez, Mancini, Smalling, Diawara, Veretout, Kalinic e il colpo finale: Mkhitaryan dall’Arsenal. Dall’altra parte un possibile candidato al ruolo di futuro ds del club rossoblù è Mauro Meluso, una passata conoscenza di Spezie e Lecce.