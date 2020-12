Petrachi nel mirino della Fiorentina

L’ex direttore sportivo della Roma Petrachi è entrato nel mirino della Fiorentina: il salentino, ancora in causa con la Roma per la vicenda legata al suo licenziamento, sembra l’ideale sostituto di Pradè che a Firenze è sempre più in bilico dopo l’esonero di Iachini fortemente voluto da Commisso. Lo riporta Il Tempo.