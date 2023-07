Corriere dello Sport – Colpi in entrata anche per il settore giovanile della Roma. La Primavera di Federico Guidi, infatti, ha un bomber in più: si tratta di Filippo Alessio, attaccante fuori quota 2004 preso dal Vicenza con la formula del prestito con diritto di riscatto. E’ una prima punta strutturata fisicamente, di 1.80 centimetri, che ha già giocato in Serie C e in Serie B, dove ha raccolto due presenze. A metà della scorsa stagione Alessio ha vissuto una parentesi nella Primavera dell‘Empoli. L’attaccante andrà a fare concorrenza a Misitano 2005 come boa centrale della baby Roma dopo le partenze di Padula, passato al Torino, e Majchrzak, rientrato in Polonia e non riscattato dalla Roma nonostante l’esordio all’Olimpico contro il Sassuolo.

La banda di Guidi al momento si trova in ritiro in Valle d’Aosta. Domani sera affronterà il Cagliari di Ranieri in amichevole. Nella rosa allargata ci sono anche il centrocampista sloveno Jan Jurgec e il portiere bulgaro Atanas Kehayov, entrambi classe 2007, destinati a breve a scendere in Under 18 o Under 17. I pali della Primavera, a meno di eventi clamorosi, saranno difesi dal lettone Razumejevs alla luce delle cessioni di Baldi e Del Bello.