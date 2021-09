Per Frattesi e Scamacca la doppia sfida al passato

Corriere dello Sport (F.M.Splendore) – Le strade del mercato di Roma e Sassuolo sono piene di affari, recompre esercitate e non. Quella di Lorenzo Pellegrini può essere considerata la madre di tutte le operazioni. Oggi, però, davanti alla Roma ci saranno altri due ragazzi che si stanno facendo notare: Frattesi e Scamacca. La storia dell’attaccante cambia quando a 16 anni ha scelto l’estero per andare al PSV col club giallorosso che non ci poteva fare nulla. Il centrocampista è andato via nel 2017, valutato 5 milioni nell’operazione Defrel. Era il tempo delle plusvalenze spinte e, dopo due anni sospeso tra possibile recompra e l’addio al giallorosso, ha sposato i colori neroverdi. Strade parallele le loro.

Entrambi di Fidene, cresciuti insieme nella scuola calcio, li ha divisi la Lazio. Scamacca è arrivato a 10 anni nelle giovanili biancocelesti per andarsene tre anni dopo. Frattesi era già lì da prima e ci è rimasto fino a 15 anni per poi scegliere la Roma. Dopo l’arrivo in giallorosso Gianluca sceglie di cambiare ancora per un sogno più grande: il PSV Under 16 con un gigante come Van Nistelrooy come allenatore. Davide, invece, va avanti fino alla Primavera. Poi la cessione. Nel 2017 i due si riuniscono proprio al Sassuolo quando terminò anche l’avventura di Scamacca in Olanda.