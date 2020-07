Pellegrini sulla nuova maglia: “Indossarla sarà speciale sia per la squadra che per i tifosi”

La nuova maglia della Roma ha sicuramente un design particolare. La scelta potrà dividere, ma a Lorenzo Pellegrini piace eccome. Il centrocampista romano, ritratto con la nuova maglia in un tweet della Roma, ha infatti dichiarato al sito del club come la scelta originale ma anche tradizionale per la nuova divisa lo convinca. Queste le sue parole:

“È bello vedere una maglia che mostra colori della Roma con un design originale. Indossare una maglia ispirata a quelle divise così avveniristiche per l’epoca sarà speciale sia per la squadra sia per i tifosi“.

Per la stagione 2020-21 gli iconici colori dell'#ASRoma sono stati reinterpretati per creare un kit unico e inconfondibilmente giallorosso 🟥🟧🟨 📄 https://t.co/rbzyhno8WB pic.twitter.com/mU0m8RQljJ — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2020