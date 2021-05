Pellegrini e la difesa-tipo. Ma la notte sa di impossibile

Corriere dello Sport (R. Maida) – La statistica dice 1 per cento. È davvero tosta. Nella storia delle coppe europee, soltanto in tre casi è stato rimontato uno scarto di quattro gol nella partita di ritorno su un totale di 291 partite. A questo elemento, l’imponderabilità del calcio, si Paulo Fonseca per la semifinale di domani sera all’Olimpico.

Ma certo le premesse non sono buone buone: la Roma è piena di cerotti, mentre il Manchester United neppure si è stancato nel week end a causa del rinvio della partita contro il Liverpool. Ma sognare non costa niente. In fondo la Roma tre anni fa si qualificò con un’impresa storica, battendo nell’Olimpico stracolmo il Barcellona di Messi, Iniesta e Suarez.

Purtroppo, rispetto alla brutta trasferta di Genova, Fonseca riavrà con certezza soltanto Lorenzo Pellegrini. Il capitano affiancherà Mkhitaryan dietro a Dzeko. La speranza sui recuperi è legata a Diawara e Pedro, che verranno testati nell’allenamento di oggi. La formazione dunque sembra fatta. Giocano Mirante e Bruno Peres. La difesa sarà finalmente quella titolare con Mancini e Ibanez di fianco a Smalling, mentre a centrocampo toccherà ancora a Cristante interfacciarsi con Villar.