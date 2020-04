Pay tv tra conti e sconti (ai clienti)

Corriere dello Sport (G. Marota) – Lo scenario inizia a delinearsi: tutte le restanti gare di questa Serie A e quelle (almeno iniziali) della prossima stagione si giocheranno a porte chiuse. Tutto il paese tornerà alla normalità progressivamente, e questo vale anche per il calcio. Che i cancelli siano chiusi o no cambia poco per le pay tv, visto che Sky e Perform (che trasmette su Dazn) hanno già acquistato i diritti fino al 2021 sul territorio italiano per una cifra complessiva di 973 milioni e difficilmente gli accordi saranno rinegoziati. 225 milioni sono l’ultima “rata” che le pay tv devono pagare entro maggio ma difficilmente lo faranno prima che il pallone torni a rotolare. Senza contare il fatto che moltissimi abbonati, non fruenti del servizio, potrebbero chiedere rimborsi nel caso che lo show non tornasse. Intanto per coccolare i clienti sia Sky che Dazn hanno attivato diverse promozioni per mantenere quelli che usufruiscono del pacchetto calcio e sport.