Paredes ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel post partita di Roma-Milan. Vittoria che ha decretato il passaggio dei giallorossi alle semifinali di Europa League. Le sue parole:

Al gol di Dybala hai esultato davanti la panchina come avessi segnato tu, è un segnale?

“Volevo andare dai miei compagni in panchina, tutti siamo importanti”

Anche in 10 sembravate sempre sicuri di farcela.

“Sì abbiamo sempre fiducia in noi stessi. Dopo l’espulsione abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, una partita giusta”.

Con l’arrivo di De Rossi ti sei trasformato.

“Cerco di fare sempre il meglio, cerco sempre di dare il mio contributo alla squadra e penso che oggi è stato così”.

A cosa è dovuto questo cambiamento?

“Sicuramente il gioco che piace a Daniele è perfetto per me e si dimostra in campo. Cerco di migliorare ogni giorno e sono contento”.

Hai preso il suo numero, il 16, ti stai trasformando in lui ormai.

“Magari arrivare al 50% di quello che è stato lui”.