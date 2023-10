Le parole di Paredes nel post partita di Roma-Frosinone. La squadra di Mourinho è tornata a vincere dopo la brutta sconfitta contro il Genoa:

Questa partita era da vincere?

“Sapevamo che avevamo solo un risultato. Dovevamo trovare fiducia e il risultato e lo abbiamo fatto abbastanza bene”

Come ti stai adattando alla nuova squadra? Può migliorare il centrocampo?

“Mi sto trovando sempre meglio, la condizione fisica è buona. Penso che possiamo migliorare e abbiamo tanta qualità, cercheremo di farlo, non solo io ma tutti”

Dove migliorerete a breve termine?

“Abbiamo tanto margine, non solo a livello difensivo. Cercheremo di lavorare perché come detto prima abbiamo tanto margine per migliorare e giovani che ci possono aiutare ma anche altri con tanta esperienza”

La qualità è da Champions?

“Assolutamente si, abbiamo la squadra per lottare con le grandi, sappiamo che sono forti ma anche noi lo siamo e possiamo lottare”