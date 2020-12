Pairetto fa bene: Villar-JP10, rigore indiscutibile

Corriere dello Sport (E.Pinna) – Natale sereno per Pairetto: la partita di Roma lo consegna al nuovo anno con più fiducia nei propri mezzi e meno polemiche che lo inseguono. Buon per il plenidesignatore Rizzoli. C’è il rigore assegnato al Cagliari, valuta bene i contatti in area. Unica nota stonata, ben 38 falli (con cinque ammonizioni): un po’ troppi.

Un solo episodio da moviola, sull’azione che ha portato al gol di Veretout che ha aperto le marcature: tutto nasce infatti da un rinvio, abbastanza forte, di Karsdorp che finisce sulla spalla destra di Pedro e poi anche sulla mano sinistra, tutto però non punibile. Troppo ravvicinata la distanza, troppo forte il rinvio.

Non ci sono dubbi sul rigore assegnato al Cagliari: molto ingenuo Villar, molto bravo Joao Pedro a prenderli il tempo, passargli davanti e anticiparlo sul pallone. Il centrocampista della Roma non può che colpirlo. Ok anche il primo gol del Cagliari.